Relat (Fira) aspira a "estar en el top3" en el ámbito ferial mundial los próximos años

Relat (Fira) aspira a "estar en el top3" en el ámbito ferial mundial en los próximos años

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha asegurado este lunes que la institución vive el mejor momento de su historia y ha marcado como objetivo estratégico "estar en el top3" en el ámbito ferial mundial los próximos años.

Durante el coloquio 'La nueva Fira de Barcelona en el horizonte 2029' en el Círculo Ecuestre, ha destacado que la ampliación del recinto de Gran Via (en L'Hospitalet de Llobregat) y la remodelación de Montjuïc (Barcelona) serán claves para "jugar en la Champions League" del sector.

Relat ha cifrado la facturación actual por encima de los 350 millones de euros, con cifras récord de visitantes que superan los tres millones.

EL NUEVO 'HALL ZERO' EN GRAN VIA

Ha hecho hincapié en que la construcción del nuevo 'Hall Zero' en Gran Via, con una inversión de 360 millones de euros, permitirá alcanzar los 300.000 m2 de superficie expositiva.

"Esperamos que esté finalizado en el primer trimestre de 2027 y plenamente operativo en 2028", y ha subrayando que eventos como el Mobile World Congress (MWC) y el Integrated Systems Europe (ISE) "esperan este crecimiento para seguir expandiéndose".

LA REMODELACIÓN DE MONTJUÏC

Sobre la remodelación de Montjuïc, ha confirmado que la primera fase de las obras, con un presupuesto de 250 millones de euros, comenzará en mayo de este año con el objetivo de estar terminada para el centenario de la Exposición Internacional de 1929.

Esta fase incluirá un gran auditorio en el Palacio Alfonso XIII, un pabellón multifuncional y el 'Fira Innovation Hub' en el Palau del Vestit para el establecimiento de 'startups'.

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Durante el acto, se ha abordado la flamante renovación con la Fórmula 1, asegurando que Barcelona mantendrá su Gran Premio hasta 2031.

Relat ha defendido la nueva gestión del Circuit de Barcelona-Catalunya por parte de Fira Circuit: "No se nos ha dado la F1, sino la gestión de un activo muy importante para el país que se consideraba infrautilizado".

Asimismo, ha apuntado que la estrategia pasa por diversificar la actividad hacia la movilidad sostenible, otros deportes y festivales musicales.

MWC, ISE Y ALIMENTARIA

Relat ha celebrado el éxito del ISE 2026, que cerró con un récord de 92.170 visitantes (+8%), y ha puesto el foco en el próximo MWC, que celebra 20 años en la ciudad.

"Barcelona se convierte en un lugar de neutralidad geopolítica donde se define lo que ocurrirá en el mundo", ha afirmado.

También es optimista respecto a la próxima edición de Alimentaria, coincidiendo con su 50 aniversario, y prevé que será "la mejor de su historia".

LA SALIDA DE THE DISTRICT

Sobre la salida del salón inmobiliario The District, que se traslada a Madrid tras 4 años en Barcelona, ha dicho que cualquier marcha "preocupa" a la institución.

"Nos ocupa llenar ese hueco que ha dejado. Estamos trabajando en alguna iniciativa en ese sentido", ha dicho, dejando la puerta abierta a que esté relacionada con el mismo nicho de mercado.

INFRAESTRUCTURAS Y MODELO TURÍSTICO

Por otro lado, ha pedido "coherencia" a las administraciones sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona: "Si se ha hecho una apuesta por ampliar los recintos de Fira, tendría sentido que se dimensionen las infraestructuras de ciudad para que el público pueda venir".

Ha argumentado que los eventos organizados por Fira de Barcelona atraen un modelo de turismo "que necesita la ciudad".

"El visitante que viene es de elevado poder adquisitivo y no solo hace una inversión más alta durante su estancia, sino que, 'a posteriori', repite con sus familias en viajes de ocio", ha defendido.

ENRIQUE LACALLE

El presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha elogiado la trayectoria de Relat al frente de la institución desde 2018.

Ha destacado que bajo su mandato la Fira "ha crecido, se ha internacionalizado y goza de la más alta consideración mundial", siendo, a su parecer, el mejor instrumento de dinamización para Barcelona.