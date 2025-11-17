Relat (Fira) insta a dimensionar las infraestructuras para acoger el mercado internacional

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el director general de Fycma - Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Nacho Román, durante un diálogo en el Foro Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha pedido coherencia para dimensionar todas las infraestructuras necesarias para acoger a todo ese mercado internacional que quieren acoger: "Y esto pasa por dimensionar las plazas hoteleras acordes y otro tipo de infraestructuras, como el aeropuerto".

Lo ha dicho este lunes en el Foro Barcelona, durante un diálogo con el director general de Fycma - Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Nacho Román.

Para Relat, la ampliación del aeropuerto es "un elemento decisorio", no para atraer a más gente, sino para atraer vuelos intercontinentales y potenciar un modelo turístico con valor añadido, ya que, a su parecer, detrás de un desarrollo económico con sentido, hay un progreso social.

También ha puesto de relieve que el modelo MICE atrae un visitante de alto valor añadido y permite desestacionalizar la actividad turística, lo que les permite ser "palanca del modelo de transformación del turismo".

Por eso, ha señalado que uno de los objetivos de Fira es "crear legado más allá del impacto económico", captando talento y startups mediante la celebración de grandes eventos internacionales.

Además, ha valorado que Fira de Barcelona ha sustituido la "necesidad de estabilidad política" por un modelo de gobernanza en colaboración público-privada que les ha dado un equivalente, estabilidad institucional.

Relat ha afirmado que Fira, que actualmente trabaja en la ampliación del recinto de Gran Via y la transformación del espacio de Montjuïc, está limitada en su capacidad de crecimiento por las infraestructuras, aunque ha dicho que el crecimiento por sí solo "no tiene sentido sin una visión estratégica".

Asimismo, ha destacado la colaboración de Fira con el mundo hotelero: "Es un partner esencial que nos ha acompañado en esa visión largo-plazista y que a veces ha tenido que hacer sacrificios para conseguir alargar ese círculo virtuoso".

EL MICE EN MÁLAGA

Román ha destacado que Málaga, a su juicio, hace mucho tiempo que apostó por atraer turismo de calidad y por crear un ecosistema empresarial, tecnológico y de innovación, y ha asegurado que Fycma ha servido de "palanca" para este desarrollo.

Según él, el MICE no solo atrae un visitante más profesional y con más valor añadido, sino que también ayuda a posicionar la ciudad, por lo que ha explicado que Fycma se ha concentrado en aquellos eventos que podían tener impacto en el desarrollo de la estrategia de la ciudad.

Preguntado por las previsiones de crecimiento del sector, Román ha señalado que en los últimos años el sector ha crecido en torno de 6-7% aproximadamente y ha dicho que Fycma ha crecido a doble dígito en los últimos años: "Estoy convencido de que el sector puede crecer y puede crecer a unos índices mayores de lo que crece el turismo en general".

En este sentido, ha señalado que el proyecto principal de Fycma es aumentar su capacidad, ha destacado la importancia de invertir en descarbonización y sostenibilidad y ha valorado que Málaga "mezcla muy bien el turismo profesional con el turismo de ocio".