Relat (Fira) pide "coherencia" sobre el Aeropuerto y Rodalies para el éxito de las ferias

Relat durante el acto en el Círculo Ecuestre - ENRIC BORRÁS - CÍRCULO ECUESTRE

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha pedido este lunes "coherencia" a las administraciones públicas para dimensionar el Aeropuerto de Barcelona y para el servicio de Rodalies al mismo ritmo que crecen los recintos feriales.

Durante el coloquio 'La nueva Fira de Barcelona en el horizonte 2029' en el Círculo Ecuestre, ha advertido de que la ampliación del Aeropuerto es "absolutamente necesaria" para asegurar la conectividad intercontinental que demandan los grandes eventos mundiales.

"Si las administraciones han hecho una apuesta por ampliar los recintos de Fira, por coherencia tendría sentido que se dimensionen las infraestructuras de ciudad para que el público pueda venir", ha argumentado.

AGRADECIMIENTO A VUELING

En este sentido, ha destacado el papel de Vueling en el ecosistema de la ciudad y el refuerzo de su actividad durante las ferias, y ha defendido a Fira como un motor para evolucionar el modelo turístico hacia un visitante de más poder adquisitivo.

"Hay que romper una lanza por Vueling, sin la que muchas de las cosas que pasan en Barcelona no pasarían", ha resaltado.

"PACTO DE PAÍS" PARA RODALIES

Respecto a la situación de Rodalies, ha pedido un "enfoque honesto" a todos los actores políticos, recordando que son problemas estructurales que requieren una mirada a largo plazo de 10 a 15 años.

"El problema de Rodalies tardará años en solucionarse; hacen falta grandes pactos de país, porque el ciudadano quiere soluciones", ha defendido.

ABSENTISMO Y VALORES ESTRUCTURALES

Relat ha vinculado las deficiencias en el transporte público con otros problemas de la economía productiva, como el absentismo laboral: "Me sorprende enormemente que no haya una revolución, porque la conciencia que tiene la gente es de que no pasa nada por llegar tarde al trabajo".

Ha aprovechado su intervención para hacer una crítica más profunda al sistema actual, vinculando el absentismo y la baja productividad a la debilidad del sistema educativo y a la pérdida de valores como la meritocracia.

"Nos hemos convertido en una sociedad que tiene derechos, pero no obligaciones. Esto va calando y afecta a la productividad", ha advertido.