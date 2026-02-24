Renfe será Train Transport Partner del Mobile World Congress 2026

Archivo - Ambiente el primer día de la anterior edición del MWC, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe será el Train Transport Partner de la edición 2026 del Mobile World Congress (MWC), que se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, informa la empresa en un comunicado este martes.

Renfe ofrecerá 22.500 plazas diarias en sus servicios de alta velocidad para viajar hasta Barcelona "con el objetivo de facilitar el desplazamiento de miles de asistentes al congreso".

Además, ofrecerá un descuento del 15% en la compra de billetes a las personas acreditadas para el congreso.