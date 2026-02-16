El Saló de l'Ensenyament reunirá a más de 230 expositores, más de la mitad de FP

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ensenyament, que se celebrará en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona del 18 al 22 de marzo, reunirá a más de 230 expositores para concentrar en un espacio la oferta educativa y académica, con la Formación Profesional superando el 50% del total de estands.

El salón incluirá la oferta de estudios postobligatorios disponible en Catalunya, desde grados universitarios, ciclos de FP, estudios artísticos superiores, formación en idiomas y formación deportiva, entre otros, informa la Fira este lunes en un comunicado.

Ocupará de nuevo los palacios 1 y 2 y la plaza Univers del recinto ferial, y quiere reafirmar su condición de "cita ineludible" para todos aquellos que se encuentran inmersos en el proceso de decidir su futuro académico.

FP

La FP sigue consolidando su protagonismo en el sector educativo y su importancia estratégica en la economía, en áreas con alta demanda laboral como sanidad, informática y administración, por lo que superará en esta edición el 50% del total de expositores.

La oferta del salón en FP cubrirá las 28 familias profesionales existentes, entre las que destacan sanidad, administración y gestión, informática y comunicaciones, servicios socioculturales, la hostelería y turismo, actividades deportivas, comercio y marketing, electricidad y electrónica e imagen y sonido, entre otras.

En el salón se expondrán otros cursos de especialización y certificación profesional diseñados para la inserción laboral en diversos ámbitos, y participan gremios y empresas como Seat o Eurofitness Esport con programas de formación dual propios, orientados a la futura contratación de alumnado.

UNIVERSIDADES

El salón vuelve a contar con las 12 universidades de Catalunya, junto con sus centros adscritos, para presentar su catálogo de titulaciones de sus facultades y las novedades para el próximo curso, y combinará la presencia de estudios tradicionales con titulaciones más nuevas.

Entre estas figuran el grado de Ingeniería y Dirección de Empresas Agroalimentarias, de la UPC y UB, el grado de Economía-Matemática Computacional, de la UAB, y el Programa Académico de Recorrido Sucesivo, de la UdG.

También se podrá encontrar oferta formativa de Hungría, Lituania, Reino Unido, Francia, Malta, Chipre, Costa Rica y Andorra, así como de otros puntos del resto de España como Madrid, Galicia, Castilla y León, Valencia, Andalucía y Aragón.