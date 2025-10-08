El Saló Nàutic de Barcelona abre sus puertas con 500 barcos y 15.000 asistentes previstos

Está ubicado en el Port Vell y cuenta con 200 expositores

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 62ª edición del Saló Nàutic Internacional de Barcelona ha abierto este miércoles sus puertas en el Port Vell con más de 200 expositores y 500 embarcaciones, 130 de ellas en su muestra flotante, y con una previsión de recibir aproximadamente unos 15.000 asistentes.

La inauguración oficial del evento, que se alargará hasta el domingo 12 de octubre, ha contado con el secretario general de la Conselleria de Territorio, Jordi Terrades; el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, y el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle.

También han participado el director general del Puerto de Barcelona, Àlex Garcia; el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente del Saló Nàutic, Luis Conde.

Además, el recorrido inaugural de más de una hora ha sumado otras personalidades como el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y varios concejales del Ayuntamiento de Barcelona.

Organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el salón ocupará los muelles de Barcelona, Drassanes, de la Fusta, Espanya y Marina Port Vell, donde se han instalado diferentes carpas que albergan a expositores y patrocinadores.

En este sentido, el muelle de Barcelona se suma por primera vez al área expositiva del certamen y se habilitará un Village, nuevo espacio de 2.500 metros cuadrados situado en la zona del Portal de la Pau de Barcelona que servirá para celebrar encuentros y reuniones.

Para desplazarse de un muelle a otro, los visitantes solo deben enlazar los diferentes espacios caminando por la costa, mientras que los expositores lo pueden hacer con un barco lanzadera gratuito que sale cada diez minutos y une una punta con la otra.

NOVEDADES

Entre las novedades de este año, el encuentro ha abierto con una mayor presencia de barcos de gran eslora (16-30 metros), que representan un 24% de la oferta exhibida este año en el mar --más del doble que en la edición anterior--, y con la presentación de una "primicia mundial".

La electrificación de la flota también estará presente mediante la exhibición de barcos eléctricos y la exposición por parte de los comerciantes de diferentes motores y piezas eléctricas.