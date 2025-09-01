El salón IAAPA Expo Europe abordará la innovación de los parques de atracciones

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón IAAPA Expo Europe 2025 abordará las oportunidades de negocio, formación e innovación en el sector de los parques de atracciones y el entretenimiento, según ha informado la organización este lunes en un comunicado.

El evento se celebrará del 22 al 26 de septiembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde se esperan más 17.000 profesionales.

Acudirán representantes de parques temáticos, parques acuáticos, centros de entretenimiento indoor, museos, resorts y otros ámbitos del ocio.

Con más de 700 expositores y 60 actividades formativas, el salón quiere mostrará "las últimas tendencias, desarrollos tecnológicos y soluciones pioneras que están definiendo el futuro de la industria".

Además, los asistentes podrán asistir a las EDUSessions, que abordarán temáticas como la inteligencia artificial, la fidelización de visitantes y la eficiencia operativa.