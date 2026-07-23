El Salón Náutico 2026 reunirá a más de 240 puertos deportivos

Edición anterior del Salón Náutico - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Salón Náutico prevé reunir a 240 puertos deportivos, que ocuparán un nuevo pabellón cubierto ubicado en el muelle de la Fusta, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro, organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), se celebrará entre el 14 y el 18 de octubre.

Entre los participantes están gestores como la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que agrupa a más de 30 puertos deportivos; la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), que representa a 48 instalaciones; o la Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos (Marinas de España), con más de 150 puertos deportivos.

Además, participarán directamente como expositores infraestructuras como el Port Olímpic de Barcelona, el Club Nàutic Estartit, el Club Nàutic l'Escala, el Club Nàutic El Balís, Marina Empuriabrava, el Port de Premià, el Port de Torredembarra, Marina de Burriananova o Marina de Ceuta, entre otros.

El nuevo espacio tiene como objetivo defender los intereses del sector, además de impulsar proyectos compartidos en materia de promoción, formación, sostenibilidad e innovación.