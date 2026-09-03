La salud y la tecnología centrarán los salones y congresos de Fira de Barcelona hasta final de año

Recinto Gran Via de Fira de Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los salones y congresos de temáticas vinculadas a la salud y tecnología protagonizarán los más de 60 grandes salones y congresos que Fira de Barcelona celebrará el último cuatrimestre del año en los recintos que gestiona: Montjuïc, Gran Via, CCIB, además del Circuit de Barcelona-Catalunya, informa en un comunicado este jueves.

Así, este septiembre arranca con "uno de los mayores eventos del sector médico del año", ERS Congress (Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea) que reunirá más de 20.000 congresistas de su especialidad en el recinto de Gran Via.

Lo sigue la primera edición de Battery ES Tech Europe, salón centrado en el sector del almacenamiento energético y las baterías avanzadas.

LIBER Y SALÓN NÁUTICO

La última semana de este mes los protagonizará el mundo editorial con Liber, "la mayor feria internacional sobre el libro en español", y la tecnología de Fabcon, la conferencia de Microsoft más importante de Europa.

En octubre se celebrará el salón Náutico de Barcelona que volverá a llenar el Port Vell con las últimas novedades en embarcaciones, y se estrenarán dos nuevos eventos: el nuevo Saló del Comerç, que tendrá lugar junto al saló de l'Ocupació, y Saga Barcelona Games Fest, sobre videojuegos.

En el ámbito de la salud destaca EACTS Annual Meeting, cita de referencia mundial en cirugía cardiotorácica y el UEG Week (Semana Europea de la Gastroenterología).

Cerrará el mes el salón Ocasión con las mejores ofertas en vehículos seminuevos.

Noviembre estará protagonizado por Smart City Expo World Congress, cita de referencia mundial en innovación urbana, que vuelve al recinto de Gran Via acompañada de Tomorrow.Mobility, Tomorrow.Blue Economy y Barcelona Cybersecurity Congress, salones específicos en materia de movilidad, economía azul y seguridad digital.

Además, este año en el marco de SCEWC se estrenará HOWS, un nuevo congreso internacional sobre vivienda.

También en el ámbito tecnológico, el CCIB será escenario de nueva edición del Gartner IT Symposium/XPO, el encuentro internacional de analistas de esta multinacional tecnológica.

En noviembre la alimentación también llega a los recintos de Fira de la mano de una nueva edición del Gastronomic Forum Barcelona, evento para los profesionales del mundo de la gastronomía, mientras en el ámbito médico destaca el EORTC-NCI-AAR que reunirá en el CCIB expertos sobre el tratamiento del cáncer y el AVEPA-SEVC Congress, de veterinarios clínicos de animales de compañía.

Destaca también la celebración del evento de referencia internacional sobre turismo de negocios IBTM.

El año se cerrará con "eventos emblemáticos" del ocio y la cultura en Barcelona como son el Manga Barcelona y el Festival de la Infancia.

SERRALLONGA

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha destacado que "el calendario de este 2026, tanto por volumen de eventos como por su calidad y las temáticas tratadas, consolida a Fira como referente de su sector a nivel europeo" y ha subrayado la importancia de las ferias y eventos como un motor económico y social para la ciudades y países que los acogen.

Por su parte, el Circuit de Barcelona - Catalunya, gestionado por la sociedad de Fira de Barcelona, Fira Circuit, acogerá por primera vez el FIA World Endurance Championship - 6h de Barcelona, la prestigiosa competición internacional de carreras de resistencia.

Igualmente, será el escenario de la Ferrari Finali Mondiali, la gran final del campeonato Ferrari Challenge, así como del Festival de la Velocidad de Barcelona - GT World Challenge Europe, entre muchas otras actividades del motor, deporte, corporativas y culturales.

EVENTOS EN EL EXTERIOR

Además, Fira de Barcelona completa esta oferta con su actividad en el exterior que incluye este año once eventos.

Tras un primer semestre en las que ha celebrado ediciones de Smart City Expo en Curitiba (Brasil), Santiago Estero (Argentina), Chile y México, y Tomorrow.City Estados Unidos, este final de año tendrán lugar los eventos Argentina Alimenta, en Buenos Aires, y Smart City Expo en Santiago de Cali (Colombia).

Igualmente, se celebrará nuevas ediciones de Tomorrow.City en Shanghai; Mexico Hospitality Expo y Tomorrow.Blue Economy Niterói (Brasil).

Fira cerrará 2026 con más de 300 eventos celebrados, como ISE, MWC Barcelona, Fespa, Barcelona Wine Week, B-Travel, Barcelona Bridal Fashion Week, las galas de los Premios Goya, Alimentaria & Hostelco, Expoquimia y Equiplast, Vitafoods Europe, Seafood Expo Global, o el Congreso Internacional de Arquitectura, además de las grandes citas del motorsport como el Gran Premi Montser Energy de Catalunya de MotoGP y el Formula 1 MSC Cruises GP de Barcelona-Catalunya.