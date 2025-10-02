SCEWC 2025 tendrá a Nikki Greenberg, Kate O'Neill y Carlo Ratti como ponentes destacados

La futuróloga Nikki Greenberg, la especialista en Inteligencia artificial (IA) Kate O'Neill, y el arquitecto Carlo Ratti- FIRA DE BARCELONA

Smart City Expo World Congress se hará del 4 al 6 de noviembre en Fira de Barcelona Gran Via

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIV Smart City Expo World Congress (SCEWC) contará con como ponentes destacados con la especialista en inteligencia artificial Kate O'Neill, el arquitecto Carlo Ratti y la futuróloga y asesora estratégica en innovación urbana Nikki Greenberg, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

Se hará del 4 al 6 de noviembre en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, con más de 600 expertos internacionales para "compartir estrategias, tecnologías y proyectos que impulsen la transformación urbana a escala global".

El programa de conferencias abordará los desafíos urbanos más urgentes y se dividirá en ocho ejes: Tecnologías habilitadoras; Energía y Medio Ambiente; Movilidad; Gobernanza y Economía; Vida e Inclusión; Infraestructura y Edificación, y Economía Azul.

También participarán el director general adjunto de Medio Ambiente de la CE, Patrick Child; el responsable de Transformación Urbana en el Foro Económico Mundia, Jeff Merritt, y el ministro de Asuntos Digitales de Polonia, Jaroslaw Sarna, entre otros.

Está previsto que el congreso cuente con más de 1.000 empresas expositoras y 25.000 asistentes, y que acoja delegaciones de más de 140 países.