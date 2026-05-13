SCEWC 2026 prevé reunir a más de 1.000 ciudades, 25.000 asistentes y 1.000 expositores

Presentación del SCEWC 2026 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Smart City Expo World Congress prevé reunir a más de 1.000 ciudades, 25.000 asistentes, 1.000 expositores y 600 ponentes, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto Gran Via de la institución ferial, y fue presentado este martes en la sede del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en Madrid.

La presentación contó con la presencia del director de Infraestructuras y Tecnología Industrial del ICEX, Gonzalo Navarro, y el director de SCEWC, Ugo Valenti.

El objetivo del salón será reforzar "su papel como punto de encuentro para el sector de la transformación urbana sostenible".

Se celebrará junto con Tomorrow.Mobility World Congress, Tomorrow.Blue Economy, Barcelona Deep Tech Summit y Barcelona Cybersecurity Congress.