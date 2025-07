SCEWC prevé celebrar su "mayor edición" con 1.000 expositores y 25.000 asistentes

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Smart City Expo World Congress (SCEWC) prevé que la de 2025 sea su "mayor edición" con 1.000 expositores, 25.000 asistentes y ampliación de su espacio, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebrará del 4 al 6 de noviembre en el recinto Gran Via de la institución ferial, bajo el lema 'The Time for Cities'.

Se centrará en las estrategias para transformar las metrópolis actuales en espacios más sostenibles, eficientes y habitables y dará un papel central a la inteligencia artificial (IA) como un activo clave.

El salón creará una nueva área, llamada 'AI-enabled cities', pensada para que los asistentes pueden saber cómo esta tecnología puede mejorar y acelerar los proyectos de transformación urbana en todo el mundo.

El director del evento, Ugo Valentí, ha señalado que el salón "es el lugar donde empresas, expertos y autoridades gubernamentales toman medidas" para frenar el cambio climático.