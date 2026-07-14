La serie 'Anatomía de un instante' y 'ABC Cultural', Premios Liber 2026

El director Alberto Rodríguez dando instrucciones al actor Álvaro Morte antes del rodaje de una escena de la serie 'Anatomía de un instante' - FIRA-LIBER-FGEE

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha concedido los Premios Liber 2026 a la serie 'Anatomía de un instante' y al suplemento 'ABC Cultural', en el marco de la Feria Internacional del Libro, Liber, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El premio a Mejor adaptación audiovisual de una obra literaria ha sido para 'Anatomía de un instante', dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y el mismo Rodríguez, y que está basada en el libro homónimo de Javier Cercas, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

Producida por José Manuel Lorenzo, esta serie original de Movistar+, en colaboración con DLO Producciones y en asociación con ARTE France, se estrenó en noviembre de 2025 y "reconstruye el intento de golpe de Estado del 23F".

En la categoría de Fomento de la lectura en los medios de comunicación, el premio ha recaído en 'ABC Cultural', suplemento del diario 'ABC', por su "trayectoria como espacio de referencia en la crítica, la prescripción literaria y el debate cultural".

Creado en 1991 por Luis María Anson, el suplemento "ha dado continuidad a la tradición literaria del diario" y durante sus 35 años ha acercado la literatura, las artes y el pensamiento al público.

OTROS PREMIOS

La entrega de los premios será el 30 de septiembre en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), y durante el acto también se reconocerá a la Biblioteca Regional de Murcia con el Premio Liber 2026 al fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público.

Además, se concederán el Premio 'Boixareu Ginesta' a la librería del año, el reconocimiento al Autor Iberoamericano más destacado y el Homenaje Liber a la trayectoria en el mundo de la edición, cuyos nombres se anunciarán "próximamente".

El Liber 2026 reunirá a 250 editoriales y empresas del sector que presentarán sus novedades y fondos bibliográficos, así como productos y servicios relacionados con la comercialización y distribución del libro; e incluirá también un programa de jornadas profesionales para analizar la actualidad del sector y reflexionar sobre los "retos".