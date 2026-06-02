SIL 2026 reúne este miércoles en Barcelona a 600 empresas y 250 expertos en logística

Archivo - Imagen de una anterior edición del SIL. - CZFB - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Logística (SIL) organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), comienza este miércoles en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona su 28 edición, y reunirá a 600 empresas y 250 expertos del sector de la logística, informa el CZFB este martes en un comunicado.

El acto inaugural se celebrará a las 10 horas y contará con la participación del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jordi Valls; el presidente del CZFB y del SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y el SIL, Blanca Sorigué.

Además, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presidirán 'La Nit de la Logística' de la feria, que se celebrará la noche de este miércoles, en el Hotel Torre Melina de Barcelona.

En total, el salón prevé recibir a más de 15.000 visitantes hasta el viernes, y contará con un programa de actividades con más de 150 eventos, espacios de 'networking' y la presentación de más de 160 innovaciones presentadas en exclusiva.

Según Navarro, el SIL es una "feria de referencia internacional que se ha convertido en la plataforma de lanzamiento mundial" para muchas empresas de la logística, y ha destacado el dinamismo y talento dentro del sector.

Sorigué, por su parte, ha afirmado que el SIL es un punto de encuentro global para la innovación y el desarrollo de la cadena de suministro, y ha situado a Barcelona como la capital mundial de la logística durante los tres días del evento.

Entre los temas que se abordarán en esta edición, el CZFB ha destacado las tendencias que están transformando el sector logístico, como la IA, el big data, el IoT o el blockchain, y el salón contará también con una novedad: el espacio SIL Lab, dedicado a la innovación y que acogerá a cerca de 80 'startups'.