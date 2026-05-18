SIL Barcelona contará con más de 250 ponentes y siete espacios de contenido en su 28 edición

Archivo - Imagen de una anterior edición de SIL Barcelona - CZFB - Archivo

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La feria de logística, transporte, intralogística y 'supply chain' SIL Barcelona, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), contará con más de 250 ponentes y siete espacios de contenido en los que se llevarán a cabo jornadas técnicas, debates participativos y entrevistas en su 28 edición, informa este lunes el CZFB en un comunicado.

La Inteligencia Artificial (IA) será una de las protagonistas del programa SIL Knowledge del evento, que se celebrará entre el 3 y 5 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, a través de espacios como el SIL Lab o el IA Corner, en los que se presentarán casos prácticos y se profundizará en las aplicaciones de esta tecnología en el sector.

El presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL Barcelona, Pere Navarro, ha asegurado que la IA y la analítica son consideradas como las tecnologías más relevantes en los próximos tres años según el Baròmetre del Cercle Logístic 2026 y explicado que de estas tendencias y oportunidades se hablará en la próxima edición del evento.

Otra de las grandes temáticas será la afectación del contexto global en el comercio internacional y la cadena de suministro, y efectos derivados como la transformación del comercio, el poder de la estrategia internacional y las oportunidades derivadas de los recientes acuerdos comerciales o conectividades estratégicas.

La directora general del CZFB y del SIL Barcelona, Blanca Sorigué, ha destacado que, con representación de toda la cadena de suministro, el SIL Barcelona "es el punto de encuentro del sector, y por lo tanto, el foro de debate en el que se abordan los aspectos que preocupan a las empresas, los retos a los que se enfrenta el sector y también las oportunidades y soluciones aplicadas a diferentes casuísticas".

PERFILES

Entre los ponentes, la entidad ha destacado perfiles como la directora general de Logistop, Arantza Bárcena; el Customer and Logistics Services Director de Revlon, Freddy Castillo; la Supply Chain Optimization Deployment Architect en Celonis, Catarina Domingues; la EMEA Procurement Lead a HP, Sofia Gomez, o el presidente de Alacat, Leonardo González.

También la secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Mobilidad Sostenible, Sara Hernández; el presidente del Coacab, Antonio Llobet; el director de Leasing y Desarrollo Logístico en Merlin Properties, Alfonso Martínez, o el presidente de la European Logistics Association, Markus Mau, entre otros.