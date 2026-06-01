El Smart City Expo Latam Congress 2026 aborda en México la innovación urbana y la equidad

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BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Smart City Expo Latam Congress celebrará su 11 edición del 2 al 4 de junio en Puebla (México), centrada en la innovación urbana y como ésta puede actuar como un motor de prosperidad y equidad, informa Fira de Barcelona este lunes en un comunicado.

Está organizado por Fira con la colaboración de Pronus, y con el Gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno de la ciudad de Puebla como anfitriones.

Esta edición prevé reunir a más de 8.500 asistentes y contar con la participación de 120 ponentes y la presencia de más de 220 empresas e instituciones.

5 EJES TEMÁTICOS

Bajo el lema 'Innovación urbana, prosperidad compartida', el congreso articulará su programa en torno a 5 ejes: innovación digital, sociedad equitativa, entorno sostenible, prosperidad económica y movilidad y espacio urbano.

PONENTES DESTACADOS

Entre los ponentes para esta edición, Fira ha destacado la participación de la representante de ONU-Habitat para México, Cuba y Centroamérica, Fernanda Lonardoni; la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y la exalcaldesa de Huntington Park y extesorera de los Estados Unidos Rosario Marin.

Además, el evento incluirá los Latam Smart City Awards, galardones que reconocen a las ciudades y proyectos que están liderando la innovación urbana en la región y que distinguirán iniciativas en las categorías de Ciudad Latam, Transformación Digital, Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad, y Sociedad Equitativa y Colaborativa.