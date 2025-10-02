The District cierra con 14.537 asistentes (+14%) y un impacto económico de 35 millones

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salón inmobiliario The District ha cerrado sus puertas este jueves con 14.537 asistentes, un 14% más que en la edición anterior, y un impacto económico de más de 35 millones de euros.

El encuentro se ha celebrado entre el martes y el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y ha reunido a congresistas de 37 países, ha informado la organización en un comunicado.

Durante tres jornadas, actores de toda la cadena de valor del Real Estate han abordado las macrotendencias del sector de la mano de 432 expertos.

Según las conclusiones del salón, tratar la vivienda asequible como una infraestructura estratégica de país, la expansión del 'flex-living' y el potencial de los centros de datos, son los principales atractivos de inversión de 2026.

En concreto, la inversión en proyectos de vivienda asequible se está posicionando como una de las principales áreas de crecimiento, a pesar de los retos que enfrenta, como "los procesos lentos de aprobación de permisos y una regulación fragmentada".

El capital ha aceptado rendimientos de alrededor del 10% por el riesgo asociado al desarrollo de este tipo de proyectos, lo que subraya su relevancia tanto desde una perspectiva económica como social.