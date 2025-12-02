The District traslada a Madrid la quinta edición del salón

El presidente de The District, Juan Velayos, y el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez. - THE DISTRICT

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

The District ha anunciado que la quinta edición del salón, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre de 2026, se realizará en Ifema Madrid, tras cuatro años en Fira de Barcelona, en un comunicado este martes.

Lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha puesto en valor que el salón reforzará la proyección de Madrid "como polo de atracción de inversiones y de grandes ferias internacionales".

La organización del encuentro ha explicado que el traslado se debe al apoyo de la Comunidad de Madrid, que ha estado implicada en cada edición del evento; que la ciudad es "no de los destinos preferentes para el capital inmobiliario en Europa", y la conexión que tiene con América Latina.

El presidente de The District, Juan Velayos, ha explicado que la celebración en Madrid "contribuirá al avance de la industria inmobiliaria a nivel europeo, pero también a que España continúe albergando un evento global".

La última edición de The District sumó 14.537 asistentes y más de 400 ponentes internacionales, y, según la organización, tuvo un impacto económico de 35 millones de euros.