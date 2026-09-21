Tomorrow.City Shanghai (China) reúne a 100 empresas y 180 expertos

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BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Tomorrow.City Shanghai (China) prevé reunir a 100 empresas y 180 expertos en su programa congresual, además de contar con la participación de un centenar de empresas e instituciones en el espacio expositivo y superar los 5.000 asistentes.

La séptima edición del evento se celebra del 22 al 26 de septiembre en el Zhangjiang Science Hall, informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

El encuentro tiene como lema 'Prosperando gracias a la diversidad', y gira en torno a cuatro ejes temáticos vinculados a las ciudades inteligentes: tecnologías (Tomorrow.Technologies), movilidad (Tomorrow.Mobility), medioambiente (Tomorrow.Energy & Environment) y servicios públicos (Tomorrow.Public Services).

La propuesta incluye cinco espacios: 'City Dialogue', 'City Solution', 'City Challenge', 'Tomorrow.City Workshop & Journey' y 'City Awards'.

El salón forma parte del programa de eventos que Fira de Barcelona International organiza fuera de España, que incluye eventos como Smart City Expo en Santiago de Chile, Curitiba (Brasil), Santiago del Estero (Argentina), Puebla (México) y Santiago de Cali (Colombia).