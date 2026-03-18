UIC Barcelona despliega el sello UIC BCN Health en el Saló de l'Ensenyament

La consellera Núria Montserrat y el rector Alfonso Méndiz con Miquel Angel Cazcarra (presidente del patronat de la universidad) y Josep Maria Torné (gerente) - UIC BARCELONA

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona ha empezado a presentar este miércoles en el Saló de l'Ensenyament su oferta académica, entre la cual muestra el sello UIC BCN Health, paraguas que aglutina 7 disciplinas de salud: Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología y Fisioterapia.

Las 7 disciplinas "generan sinergias interdisciplinarias" y están conectadas con 3 clínicas universitarias propias, una red hospitalaria, un centro de simulación, laboratorios de investigación y gimnasios de fisioterapia, informa la universidad en un comunicado el día que empieza el Salón en Fira de Barcelona Montjuïc.

PRÁCTICAS REALES Y SIMULACIÓN

En el estand, el lema 'Real Health for a Real World' refleja la educación con práctica real desde el primer día y la metodología de simulación en un entorno controlado, en el Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), que cumple 10 años.

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha visitado el estand con el rector, Alfonso Méndiz, que ha destacado los casi 30 años de la universidad y los 20 de sus estudios de Medicina, y ha definido UIC BCN Health como "una propuesta de valor diferenciadora, clara y sólida" en un ecosistema propio de esta universidad.

TRES NUEVOS MÁSTERS

La oferta académica de todas las disciplinas de la universidad suma 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y 23 másters oficiales, y entre las novedades destacan 3 másters de salud en inglés y español, vinculados a Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas.

Son el Máster Universitario en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca (para profesionales e investigadores), el de Formación Permanente Internacional en Bioética y Profesionalismo Sanitario (para diplomados en áreas sanitarias y licenciados) y el Master's Degree in Bioinformatics & AI for Healthcare (sólo en inglés, une bioinformática e IA en salud).

OTRAS NOVEDADES

En cuanto al resto de novedades, el estand presenta varios másters y posgrados, como el Máster en IA for Business de UIC Barcelona School of Management.

También presenta la actualización de planes de estudios de los grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: suma 2 menciones profesionales que buscan más especialización y dominar tecnologías emergentes: mención en Comunicación Corporativa (grado en Periodismo) y en Producción y Realización (Comunicación Audiovisual).