Valls reivindica a Barcelona como "una de las principales capitales biomédicas" del mundo

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha reivindicado que Barcelona está considerada como "una de las principales capitales biomédicas de Europa y del mundo", ya que concentra un 94% de las empresas del sector de Catalunya.

Lo ha dicho en la inauguración de la feria Biospain 2025, que celebra su 12 edición en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona hasta el 9 de octubre, organizada por AseBio y Biocat en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, informa el consistorio en un comunicado.

Valls ha destacado que Barcelona presenta un círculo virtuoso para el sector médico, ya que es una "ciudad de ciencia e investigación, con un muy buen sistema de salud público", y que eso estimula la innovación, la transferencia de conocimiento, así como la atracción de empresas e inversiones.