Vueling conecta con 70 startups tecnológicas en el 4YFN para impulsar soluciones en la aerolínea

El expositor de Vueling en el '4 Years From Now' (4YFN) - VUELING

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha conectado con 70 empresas emergentes tecnológicas en el '4 Years From Now', en el marco del Mobile World Congress (MWC), que tuvo lugar en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, para impulsar proyectos y soluciones en la aerolínea.

En un comunicado, la compañía aérea ha explicado que creó en su expositor un espacio con un formato de 'Elevator Pitch' para que estas empresas pudieran presentar sus propuestas.

El director financiero de Vueling, Jorge Saco, ha considerado "clave" conectar con el ecosistema tecnológico y emprendedor durante el evento de telefonía celebrado en Barcelona.

Un total de 16 startups se han registrado para poder participar en la séptima edición de Hangar 51, el Programa de Aceleración de empresas emergentes del Grupo IAG.

El programa, que normalmente abre las solicitudes en verano

y se realiza entre diciembre y febrero, recibirá las candidaturas de las startups y se evaluarán sus propuestas de valor.