10 detenidos y 19 mossos heridos en la manifestación por Gaza en Barcelona del sábado por la tarde

Imagen de la manifestación en Barcelona el sábado por la tarde - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

10 personas fueron detenidas y 19 agentes de Mossos d'Esquadra resultaron heridos leves este sábado por la tarde después de los ataques a varios locales de marcas internacionales en el entorno de la plaza de Catalunya de Barcelona, donde los Mossos d'Esquadra realizaron cargas policiales para dispersar a los manifestantes, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Durante la tarde un grupo de manifestantes lanzó baldosas del pavimento en obras de la Rambla y vallas contra la fachada del supermercado Carrefour.

También sufrieron ataques el Starbucks de Via Laietana, con los cristales y el rótulo rotos y diversos locales de McDonalds y Burger King, además del Zara de plaza Catalunya, donde se produjeron destrozos y pintadas.

Furgonetas de los Mossos d'Esquadra dieron vueltas por la plaza Catalunya para dispersar al resto de manifestantes de la marcha y sobre las 21 horas se habían disuelto los últimos activistas.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, unas 2.000 personas participaron en la marcha del sábado por la tarde que ha empezó sobre las 17 horas en el Arc de Triomf para desembocar en la plaza tras pasar por La Rambla.