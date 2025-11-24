10 detenidos, entre ellos un menor, por herir de gravedad a una persona en Blanes (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 18 de noviembre en Blanes (Girona) a 9 jóvenes de 18 a 23 años y a un menor por presuntamente agredir a una persona que les recriminó no parar en el paso de peatones que atravesaba, y fue golpeado hasta quedar en estado grave.

El 8 de noviembre sobre las 17.00, la víctima y dos acompañantes atravesaban un paso de peatones por el que dos coches --con 10 ocupantes-- circularon a "gran velocidad", y, tras discutirse con la víctima, bajaron de los vehículos, le siguieron y le agredieron con patadas y puñetazos, informan los Mossos este lunes en un comunicado.

La víctima fue atendida en el lugar por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), con heridas que parecían leves, pero tras una primera valoración en el hospital Comarcal de Blanes fue derivado al Josep Trueta de Girona con lesiones graves.

Los Mossos abrieron una investigación en colaboración con la Policía Local.

Los detenidos, tres de ellos con antecedentes, pasaron a disposición judicial el 19 de noviembre, y el menor comparecerá ante Fiscalía de Menores cuando sea requerido.