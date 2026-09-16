11 puertos internacionales firman un acuerdo de colaboración en Busan (Corea del Sur)

Imagen de la Busan International Port Conference. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Once puertos internaciones, entre los que está incluido el Puerto de Barcelona, han firmado la Declaración de Busan, un acuerdo de colaboración para avanzar hacia un modelo portuario más "innovador, eficiente y sostenible", explica la infraestructura de la ciudad catalana en un comunicado este miércoles.

La declaración internacional establece compromisos en ámbitos como la interoperabilidad de datos y colaboración digital, la aplicación de IA en las cadenas logísticas, la promoción de combustibles sostenibles y de intercambio de buenas prácticas.

Esta se ha suscrito en Busan (Corea del Sur), en el marco del 150 aniversario de la puesta en marcha del puerto de la ciudad, durante un encuentro entre primeros directivos de diferentes puertos.

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha explicado durante su participación en el encuentro que la declaración pone de manifiesto que "los grandes retos del sector marítimo sólo pueden abordarse desde la cooperación internacional".

"Los puertos debemos trabajar conjuntamente para avanzar en la digitalización, reforzar la resiliencia de las cadenas logísticas y acelerar la descarbonización", ha defendido Carbonell.