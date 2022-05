Unas 1.100 personas se manifiestan en Barcelona en favor de la escuela pública

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.100 personas, según cifras de la Guardia Urbana, se manifiestan este sábado al mediodía en favor de la escuela pública en Barcelona.

Han partido de la plaza Universitat y han marchado con pancartas de 'La comunitat educativa diu prou. Per una escola pública de qualitat' (La comunidad educativa dice basta. Por una escuela pública de calidad), y 'Que no ens retallin la llengua' (que no nos recorten la lengua), entre otras.

Han pedido la dimisión del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tanto con pancartas de 'Prou mentides, Cambray dimissió' (basta de mentiras, Cambray dimisión), como gritándolo, y reivindican una inversión en educación equivalente al 6% del PIB en Catalunya.

Los participantes han sido convocados por los sindicatos Ustec·Stes, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps y CGT, el sindicat d'Estudiants y Affac.

Los parlamentos se esperan para las 14 horas y, por la tarde, están previstas diferentes charlas, debates y actividades infantiles.