El 112 recibe 1.021 llamadas por el episodio de viento en Catalunya hasta este domingo

Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.021 llamadas hasta las 9 horas de este domingo a causa del episodio de fuertes vientos en Catalunya.

Según ha informado el 112 vía 'X', las comarcas que han registrado más llamadas han sido el Baix Ebre (Tarragona) con 144, el Barcelonès (Barcelona) con 137 y el Baix Llobregat (Barcelona) con 96.

El Servei Metereològic de Catalunya (Meteocat) también ha informado en un apunte en X que se espera que el viento vaya "a la baja" este domingo, aunque se han registrado rachas de más de 100 kilómetros por hora en puntos del pirineo y localidades de la provincia de Tarragona como El Perelló y Miami Platja, así como en zonas del Empordà (Girona), según datos de las estaciones automáticas consultados por Europa Press.

FIN ALERTA POR OLEAJE

Por otra parte, Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta Procicat por oleaje que, finalmente, no se prevé que supere los cuatro metros en la costa del Alt y Baix Empordà.

En todo caso, se mantiene la previsión de olas de más de 2,5 metros en estos puntos hasta el mediodía de este domingo.