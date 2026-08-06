El 112 recibe 106 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya hasta las 18 horas

Llamadas hasta las 18 horas - 112

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha recibido 106 llamadas, que han generado 56 expedientes, este jueves hasta las 18 horas por el episodio de lluvias en Catalunya, la mayoría por riesgo estructural y pequeñas inundaciones.

El Bages ha sido la comarca con más avisos, con 28, seguida del Gironès (15) y la Garrotxa y la Selva (14), informa el 112 en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), por la previsión de tormentas fuertes este jueves por la tarde y noche.