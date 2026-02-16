El 112 recibe 1.217 llamadas por el episodio de viento en Catalunya hasta las 9 horas del lunes

Montones de hojas y basura movidas por el viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.217 llamadas hasta las 9 horas del lunes por el episodio de viento que afecta a Catalunya --un episodio que se alargará todo el día--, que han generado 1.023 expedientes.

Por provincias, el 41,2% de las llamadas han provenido de Barcelona, seguido de Tarragona (39,72%), Girona (14,47%) y Lleida (4,61%) han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

A escala de comarcas, destacan el Barcelonès (17,1%), el Baix Ebre (16%) y el Baix Llobregat (11,2%).