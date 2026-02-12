El 112 recibe 1.345 llamadas por el fuerte viento hasta las 6 horas de este jueves

Árbol caído en Gelida (Barcelona) - BOMBERS

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.345 llamadas por el fuerte viento hasta las 6 horas de este jueves, en alerta en todo Catalunya por riesgo extremo.

Las comarcas con más llamadas son el Barcelonès (412), el Vallès Occidental (197) y el Baix Llobregat (100), han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers, por su parte, han atendido 125 avisos por viento durante la alerta entre las 6 y las 7 horas de este jueves.