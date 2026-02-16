El 112 recibe 1.394 llamadas por el episodio de viento en Catalunya este lunes hasta las 18 horas

Ramas caídas durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.394 llamadas hasta las 18 horas de este lunes a causa del episodio de fuertes vientos en Catalunya.

Según ha informado el 112 vía 'X', 664 llamadas proceden de la provincia de Barcelona, 504 de Tarragona, 182 de Girona y 63 de Lleida.

A nivel comarcal, destacan el Barcelonés (Barcelona) con 216 llamadas, Baix Ebre (Tarragona) con 165 y el Baix Llobregat (Barcelona) con 138.