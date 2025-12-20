El 112 recibe 202 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya

Varias personas caminan con paraguas, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). Protección Civil ha lanzado una alerta a todos los móviles: "Detectadas lluvias torrenciales en su zona. Precaución durante las próximas dos horas - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 202 llamadas referentes al episodio de lluvias en Catalunya, 190 de ellas provenientes de la provincia de Barcelona (96,94%), ha informado Protección Civil en un comunicado este sábado.

Por comarcas, las que más llamadas han recibido han sido el Barcelonès con 88 (43,65%); el Maresme con 49 (24,26%), el Vallès Oriental con 32 (15,84%) y el Vallès Occidental con 17 (8,42%).

Los Bomberos de la Generalitat han recibido este sábado 80 avisos por servicios relacionados con las tormentas, la mayoría en la Regió Metropolitana Nord, con 71 avisos, concentrados principalmente entre las 12 y las 16 horas.

Los registros de más precipitación hasta el momento han sido: Badalona 76,4 litros por metro cuadrado (l/m2); Granollers 62,9 l/m2; Mataró 57,9 l/m2 y La Roca del Vallès 51,1 l/m2 (Barcelona).

Protección Civil pide extremar la prudencia y en caso de lluvia evitar desplazamientos y no cruzar ríos ni rieras o barrancos porque la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.