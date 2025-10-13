El 112 recibe 2.236 llamadas por el episodio de lluvias en Tarragona hasta las 10.00 horas

Registro de llamadas al teléfono de emergencias 112 hasta las 10.00 horas por el episodio de lluvias en comarcas del sur de Tarragona - 112

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 2.236 llamadas hasta las 10.00 horas de este lunes por el episodio de lluvias que se ha producido en las comarcas del sur de Tarragona este domingo, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por comarcas, el Montsià ha recibido la mayor parte de llamadas (1.540), mientras que los municipios donde se han registrado más han sido Amposta (536), La Ràpita (269) y Alcanar (191).

En algunos municipios, las llamadas por este episodio de lluvias ha significado el 10% de todas las que se realizaron en 2024, mientras que en otros se ha llegado a superar el registro del año pasado, y en total se han abierto 1.769 expedientes.