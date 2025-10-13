El 112 recibe 2.427 llamadas por las lluvias en Tarragona desde el sábado hasta las 18.00

Vecinos de La Ràpita (Tarragona) limpian el barro de una de las calles afectadas por el temporal - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido hasta las 18.00 de este lunes 2.427 llamadas por las lluvias desde el fin de semana en comarcas de la provincia de Tarragona, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por comarcas, el Montsià aglutina la mayoría de las llamadas con un 68,77%, mientras que el Baix Ebre ha recibido el 16,33% y el Tarragonès el 4,28%.

Protecció Civil de la Generalitat advierte de que el plan Inuncat sigue en fase de emergencia, por lo que a mediodía se ha enviado una nueva ES-Alert a teléfonos móviles del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Camp por la previsión de lluvias intensas que pueden durar hasta la noche.