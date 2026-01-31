El 112 recibe 314 llamadas en Catalunya hasta este sábado por la mañana por fuerte viento

Archivo - Árboles ante la acción del viento en Badalona (Archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 314 llamadas en Catalunya desde este viernes hasta las 9 horas de este sábado a causa de las fuertes rachas de viento.

Según han informado en un apunte en X recogido por Europa Press las llamadas han generado 221 expedientes y, por comarcas, las que más llamadas han registrado han sido el Baix Camp (52,88%), Alt Camp (12,54%) y Tarragonès (7,8%), todas ellas en Tarragona.

Protecció Civil de la Generalitat activó este viernes el plan Ventcat en fase de alerta ante la previsión de fuertes rachas de viento.