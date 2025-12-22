12 Dotaciones De Los Bombers Trabajan En Un Incendio De Industria En Centelles (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

12 dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajan para apagar un incendio en la zona de cocinas de una industria de elaborados culinarios de Centelles desde este domingo sobre las 21.05 horas.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, han señalado que ha quedado "totalmente afectada" la planta baja por temperatura y humo y el primer piso, la zona de oficinas, por humo.

Han añadido que la estructura "no parece" afectada.