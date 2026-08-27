Unas 120 personas participan en la manifestación independentista de la ANC en el acceso al Camp Nou

Varias personas durante una manifestación, a las afueras del Nou Camp, a 27 de agosto de 202 - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 120 personas, según la Guàrdia Urbana, han participado este jueves en la manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en las afueras del Spotify Camp Nou contra el homenaje inicialmente programado a los jugadores del Barça campeones del mundo con la selección española.

Según han explicado fuentes de la Guàrdia Urbana, hacia las 21 horas los manifestantes han entrado en el estadio "en actitud pacífica" y se ha dado por finalizada la manifestación, que ha obligado a aplicar desvíos de tráfico.

La entidad ha repartido 10.000 esteladas para desplegarlas en el estadio durante el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en respuesta a la actuación policial del domingo en Elche, y ha llamado a desplegar esteladas en todos los estadios deportivos ante las "situaciones de catalanofobia, de xenofobia y de violencia absolutamente injustificada".