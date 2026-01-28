13 dotaciones de Bombers trabajan en un incendio en una nave en Sabadell (Barcelona)

Archivo - Camiones de Bombers de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han activado 13 dotaciones terrestres que este miércoles a mediodía trabajan para extinguir un incendio declarado en una nave de la calle Bonavista de Sabadell (Barcelona), informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego se ha extendido totalmente dentro de la nave, que está formada por una estructura metálica.

Por ello, trabajan desde el exterior, ya que la cubierta de la nave ha colapsado.