133 municipios de Girona, Tarragona y Lleida en riesgo muy alto de incendio este sábado

Mapa de alertas por riesgo de incendio en Catalunya este sábado - AGENTS RURALS

GIRONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

133 municipios de 12 comarcas de Girona, Tarragona y Lleida están en riesgo muy alto de incendio este sábado, por lo que está activo el nivel 3 del Plan Alfa, han informado los Agents Rurals en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Las comarcas con riesgo muy alto son el Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Gironès (Girona), Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre (Tarragona), Segrià, Noguera, Solsonès y Segarra (Lleida).

Este mismo sábado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado el cierre del espacio natural de Les Gavarres tras el incendio originado en La Bisbal d'Empordà (Girona), que ha afectado a 2.400 hectáreas de terreno forestal.