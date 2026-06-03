14 detenidos en el operativo contra el tráfico de marihuana en Cabra del Camp (Tarragona)

Una agente de la Polícia Naciona y otro de los Mossos d'Esquadra durante el operativo conjunto contra el tráfico de marihuana en Cabra del Camp (Tarragona) este miércoles - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El operativo policial de los Mossos d'Esquadra y Policía Nacional de este miércoles en Cabra del Camp (Tarragona) contra el tráfico de drogas se ha saldado con la detención de 14 personas tras realizar 15 entradas y registros, confirman fuentes policiales a Europa Press.

El dispositivo se ha iniciado a primera hora y ha contado con 300 agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), el Grup Especial d'Intervenció (GEI), Brimo y Arro, unidades caninas y aéreas, así como efectivos de la Policía Nacional.

Se han desmantelado 11 plantaciones de marihuana con más de 5.000 plantas y se han incautado diversas armas de fuego y blancas, dinero en efectivo, pesos para manipular la droga y diversos inhibidores.