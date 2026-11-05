14 detenidos tras una protesta de estudiantes en Manresa (Barcelona) que acabó con disturbios

Los mossos identifican a varios jóvenes, a 31 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 14 jóvenes (13 de ellos menores de edad) por su presunta vinculación a los disturbios y saqueos que se produjeron el pasado 21 de octubre en Manresa (Barcelona) tras finalizar una protesta de estudiantes, informan en un comunicado este jueves.

El mismo día de los hechos se hicieron 8 detenciones junto con la Guàrdia Urbana de Manresa, y posteriormente la investigación permitió identificar y relacionar a 8 menores más con los incidentes, seis de ellos detenidos entre los días 2 y 3 de noviembre, mientras que los otros dos son inimputables por su edad.

DAÑOS TRAS LA MANIFESTACIÓN

Durante la movilización se produjeron daños en edificios públicos, así como lanzamientos de piedras contra agentes y vehículos policiales, y por estos hechos se detuvo a un menor de edad por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

Además, un grupo de menores cometió un robo con violencia y agredió a otros jóvenes que participaban en la protesta, si bien otro menor sustrajo un paquete a un repartidor a domicilio.

Por la tarde, una vez finalizada la movilización, un grupo de jóvenes continuó provocando incidentes y alterando el orden público, causando daños en el mobiliario urbano, quemando papeleras y haciendo pintadas y roturas de cristales en diversos establecimientos.

Posteriormente, los jóvenes entraron en un supermercado, donde provocaron desórdenes, volcaron estanterías con productos alimentarios y se llevaron artículos.

PERFIL DE LOS DETENIDOS

En total, se han practicado 15 detenciones a catorce personas por los hechos del 21 de octubre: diez por desórdenes públicos, una por atentado contra los agentes de la autoridad, tres por robo con violencia y una por lesiones.

Una de las menores acumula dos detenciones, una por robo con violencia y otra por lesiones.

Entre los detenidos hay trece menores de edad, de entre 14 y 17 años, y un joven de 19 años y 11 de ellos son chicos y 3 chicas, si bien uno de ellos volvió a ser detenido tres días más tarde, el sábado 24 de octubre, durante los altercados que se produjeron en Barcelona.