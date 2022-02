14 'startups' catalanas de cultura digital participan en el congreso 4YFN Barcelona

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Cultura participará con 14 'startups' catalanas de cultura digital en el congreso Four Years From Now (4YFN) Barcelona, que se celebra entre el 28 de febrero y el 3 de marzo.

Son 2Awesome Studio, Antidote, Arspect, Aulart, Coeli Platform, Col·lectiu Cultura, EDvidence, GameBCN, La Tempesta, Messcellany, MyStage, OffBeat, Unison y Windowsight.

El 4YFN nació en paralelo al Mobile World Congress y en esta edición contará con más de 700 expositores y una asistencia prevista de más de 20.000 profesionales, de los cuales 1.000 son inversores.