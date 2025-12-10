Unos 1.400 alumnos catalanes participan en el XV Young Business Talents de simulación empresarial

Archivo - La final de la edición anterior - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

1.457 preuniversitarios de 56 centros docentes catalanes participan estos días en el XV Young Business Talents, la competición de simulaciones empresariales donde participan 11.187 jóvenes de 15 a 21 años de 406 centros de toda España.

Deben demostrar talento en los negocios simulando que dirigen su propia empresa virtual, y compiten para alcanzar la final que se hará presencialmente en abril en Madrid, informan los organizadores este miércoles en un comunicado.

Catalunya es la tercera comunidad más representada, tras Andalucía y Galicia, y Barcelona es la provincia catalana con más participantes, seguida de Tarragona, Lleida y Girona.

Es una iniciativa educativa de Abanca y de Praxis MMT, empresa que ha desarrollado los simuladores empresariales que se distribuyen gratis en los centros participantes, y que también se usan en escuelas de negocio, universidades y empresas.

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha explicado que los estudiantes compiten usando el simulador para desarrollar competencias como "la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la visión estratégica".