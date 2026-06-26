15 bomberos catalanes viajan a Madrid para volar a Venezuela: "Disponibles para lo que haga falta"

El inspector de los Bombers de la Generalitat jefe de la expedición del cuerpo a Venezuela, Oriol Corbella, y el jefe del Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic, José Muñoz. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El inspector de los Bombers de la Generalitat y jefe de la expedición del cuerpo a Venezuela, Oriol Corbella, ha explicado 15 miembros del cuerpo viajarán este viernes a Madrid para tomar desde allí un vuelo hacia Venezuela para ayudar en tareas de rescate y emergencia tras los terremotos: "Estaremos disponibles para lo que haga falta".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Barcelona, antes de que el grupo, conformado por 13 bomberos, un profesional de Protecció Civil de la Generalitat y un profesional del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), se vacunaran en el Servicio de Atención al Viajero Internacional (SAVI) del Hospital Clínic.

Tras la petición de ayuda internacional de las autoridades venezolanas, se ha activado el mecanismo europeo de Protección Civil, y Bombers participará con profesionales del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), 7 de los cuales especialistas en colapsos estructurales, un especialista en drones, 2 en logística y 3 mandos.

Sus tareas, ha detallado Corbella, se centrarán en el análisis de las estructuras y edificios colapsados, priorización, estudiar la presencia de espacios vitales y colaborar en las maniobras de rescate de personas que puedan quedar atrapadas.

AUTONOMÍA PARA 10 DÍAS

Aunque no conocen todavía en qué zona actuarán ni cuánto tiempo se les requerirá, en sus módulos cargan suministros (agua, alimentos y material para dormir) para ser completamente autónomos durante 10 días: "Vamos a ayudar y no a ser una carga", ha expresado el inspector.

A diferencia de otras intervenciones del cuerpo a nivel internacional, como con el terremoto de Marruecos en 2023, en esta ocasión no llevarán unidades caninas, y se les ha solicitado expresamente unidades de evaluación estructural: "Es lo que les falta, y es lo que estamos habilitados a hacer como representantes de la Unión Europea".

LA SITUACIÓN EN EL TERRENO

Preguntado por qué situación esperan encontrarse, ha optado por la prudencia ante la incertidumbre que todavía existe: "Una cosa es la información que tenemos anteriormente, pero debemos llegar a terreno, ver la situación como está, qué asignaciones nos hacen, y hacer una propuesta de priorización".

Ha explicado que las intervenciones del GREC son habituales en Catalunya, y que trabajan a diario en casos como estos, sobre todo en incendios forestales, en que analizan las estructuras colapsadas y hacen tareas de priorización: "Estamos muy acostumbrados a hacerlos, y es lo que haremos allí".

EPIDEMIAS O ENFERMEDADES

Por su parte, el jefe del Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic, José Muñoz, ha explicado que, al no saber en qué zona concreta actuarán ni cuánto tiempo estarán, les vacunarán o les recetarán fármacos de forma "amplia".

Todo ello, teniendo en cuenta que pueden estar en varias zonas, y que hay enfermedades que pueden aparecer durante la gestión de la emergencia: "En función del terremoto, pueden aparecer epidemias o pueden aparecer otras cosas que en situaciones normales no aparecerían", ha dicho.

Los miembros de la misión podrán estar en contacto desde Venezuela con el servicio médico a través de una herramienta de telemedicina si durante la expedición se encontraran mal o tuvieran dudas médicas.