15 Dotaciones De Los Bombers Trabajan En Una Fuga De Cloro En Una Empresa De Manresa (Barcelona) Este Martes - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han desplazado a 15 dotaciones del cuerpo por una fuga de cloro en una empresa del polígono Bufalvent de Manresa (Barcelona) este martes sobre las 7.52 horas.

Según las primeras informaciones, el incidente se ha producido en un contenedor exterior, con residuos de piscinas y cloro, que habría hecho reacción, han apuntado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro apunte en 'X', Protecció Civil ha informado que han activado la prealerta del plan especiales de emergencia exterior del sector químico (Plaseqta) y que se ha pedido a las personas que se encuentren cercanas a la empresa que se confinen.