15 heridos al descarrilar un tren en Gelida (Barcelona)

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) está atendiendo a unos 15 heridos al descarrilar un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención, ha informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado 11 ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) y un equipo de los Bombers de la Generalitat movilizado en la zona.

Hasta el momento, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 28 llamadas relacionadas con el descarrilamiento.

INCIDENTE ENTRE BLANES Y MAÇANET

En paralelo, se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes por la salida de un eje de un tren, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La salida del eje ha sido debido al arrollamiento de una roca provocada por el temporal.