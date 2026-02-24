15 kilómetros de colas en la A-2 entre Sant Joan Despí y Castellbisbal (Barcelona) por obras

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La A-2 entre Sant Joan Despí y Castellbisbal (Barcelona) en sentido este acumula 15 kilómetros de colas sobre las 8.27 horas de este martes por obras en la vía.

A raíz de los trabajos hay un carril cortado, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También hay densidad en las Rondas de Barcelona a su paso por la capital catalana, en concreto en la Ronda Litoral hay 8 kilómetros de colas y en la Ronda de Dalt, 7 kilómetros.