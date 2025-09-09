Unas 150 personas piden en Barcelona un embargo "integral" a Israel, más allá de las armas

Más de un centenar de personas se han concentrado este martes por la mañana frente a la Delegación del Gobierno en Catalunya para pedir un embargo "completo e integral" con Israel - EUROPA PRESS

Cortan la calle Mallorca frente a la Delegación del Gobierno en Catalunya

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas se han concentrado este martes por la mañana ante la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona, para pedir un embargo "completo e integral" a Israel que no solo incluya el comercio de armas, como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes, sino ampliarlo a cualquier tipo de relación diplomática, económica y política.

La movilización, convocada en un total de 14 ciudades españolas por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la campaña 'Fin al Comercio de Armas con Israel', ha cortado la calle Mallorca entre Pau Claris y Roger de Llúria, y los concentrados han desplegado una pancarta en la que se podía leer 'De Barcelona a Palestina, ningún puerto para el genocidio. ¡Embargo de armas ya!' y portaban un zepelin hinchable con un mensaje que pedía poner fin al comercio de armas con Israel.

También han ondeado banderas palestinas, han coreado consignas como 'boicot a Israel' y han leído un manifiesto unitario que se ha reproducido en las concentraciones convocadas en 14 ciudades del territorio español por la Red estatal contra la Ocupación de Palestina.

En el manifiesto han recordado que desde octubre de 2023, se han celebrado un total de 94 Consejos de Ministros, "94 oportunidades en las que el Gobierno podría haber aprobado un embargo de armas a Israel, 94 ocasiones en las que eligió mirar hacia otro lado y ser cómplice", y han dicho que la medida anunciada por Sánchez llega tarde porque Palestina no puede esperar más.

UN EJEMPLO PARA EUROPA

En declaraciones a la prensa, el portavoz de Comunitat Palestina a Catalunya, Mazeed Khalilia, ha dicho que el Gobierno "ha tenido la oportunidad de romper relaciones con Israel desde hace casi 2 años por un genocidio televisado en directo", y añadido que las medidas anunciadas por Sánchez son una victoria tras 20 meses de manifestaciones y concentraciones organizadas por distintas entidades.

La miembro de la Coalició Prou Complicitat amb Israel y de la campaña Fin al Comercio de Armas, Alys Samson, ha manifestado que el real decreto ley es una clara victoria popular, pero que el embargo debe ser "realmente completo e integral", incluyendo todas las importaciones y exportaciones, la contratación pública y privada, y el tráfico de barcos involucrados en el tráfico de amas.

También ha condenado un presunto ataque con drones la madrugada de este martes a uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla en un contexto "de extrema gravedad para las personas palestinas y todas las personas que luchan por el pueblo palestino" y ha pedido la libertad de quienes se han movilizado en La Vuelta, pues ha dicho que Israel no debería participar en ningún evento deportivo.

La fundadora del Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs, Tica Font, ha señalado que es importante que se apruebe el real decreto ley anunciado por el Gobierno para "ver si contagia a otro país de Europa", sobre todo Alemania, de donde ha dicho que proceden entre el 15% y 19% de las armas que Israel compra, y también para conocer no sólo qué prohíbe, sino qué deja fuera, en sus palabras textuales.

Sobre la prohibición de que barcos que porten material de guerra atraquen en España, ha recordado que Estados Unidos "está obligado a informar al Gobierno español" de los barcos que paran en su base militar de Rota (Cádiz), un hecho que ha asegurado que nunca ha hecho, pero sobre el que el Gobierno español tampoco ha preguntado.