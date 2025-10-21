16 detenidos tras desmantelar una presunta red de tráfico de cocaína en Terrassa (Barcelona)

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a 16 personas de edades entre los 20 y los 54 años por su presunta relación con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en Terrassa (Barcelona), tras más de 9 meses de investigación, informan este martes en un comunicado.

Después de desmantelar varios puntos de venta de droga en la localidad barcelonesa, el cuerpo se enfocó en la detención de los líderes de una organización que operaba desde diversos inmuebles del distrito 6 de la ciudad, donde se ubicaba su "base de operaciones", con el fin de abastecer de droga, cocaína principalmente, tanto a otros traficantes como a consumidores.

Aparte del líder, otros 15 miembros de menor rango completaban la estructura, que también disponía de gente que se encargaba de adquirir la droga, guardarla en lugares seguros y distribuirla, haciéndose la venta de ella desde los pisos del distrito 6, pero también en vehículo --sobre todo, en patinete eléctrico--.

El pasado jueves 16 de octubre se realizaron 8 entradas, bajo mandamiento judicial, en las que, además de las 16 detenciones, se intervinieron más de 350 gramos de cocaína, 1,6 kilos de marihuana, 10 balanzas de precisión, más de 11.000 euros en efectivo, un inhibidor de frecuencias, un arma corta de aire comprimido, un puño americano y un machete.

Los detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Terrassa (Barcelona) el pasado sábado y, con dichas detenciones, el cuerpo da por desmantelada esta organización criminal.