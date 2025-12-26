1.600 niños participaron este año en las vacaciones de verano inclusivas en Barcelona (+24,4%)

Niños jugando - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

1.591 niños de 1 a 17 años participaron este año en la campaña de vacaciones de verano inclusivas en Barcelona para niños con discapacidad y con necesidades de apoyo intensivo, un 24,4% más participantes que el año pasado.

El Ayuntamiento de Barcelona informa este viernes en un comunicado de que su Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) destinó 1.695.732 euros a subvenciones a las entidades participantes de la Campaña de Vacaciones de Verano.

El IMPD ha impulsado acciones formativas con la entidad Jocviu y el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona para mejorar las herramientas de atención del personal de apoyo de las entidades.

MARTA VILLANUEVA

La concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva, ha defendido "la apuesta inequívoca de la ciudad por la accesibilidad y la inclusión".

La convocatoria de la Campaña de Vacaciones de Verano inclusiva es una línea de ayudas del Ayuntamiento destinada a las entidades habilitadas que organizan actividades en la campaña.

Con esta convocatoria se ha respondido al 97,7% de solicitudes de subvención, y por eso ha habido 4.725 turnos de actividades organizadas por 99 entidades.